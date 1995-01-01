استقالة حكم شهوان مدير المكتب التنفيذي الأونروا من منصبه بصورة مفاجئة

عمان /سما/

أعلن حكم شهوان رئيس المكتب التنفيذي الأونروا عن استقالته من منصبه فجر اليوم الجمعة بعد ست سنوات منذ انضمامه للمنظمة الدولية في العام 2013.ً

وقال شهوان في رسالة دراماتيكية وجهها للموظفين فجر اليوم :

اعزائي، اصدقائي واهلي،

اود ان اعلمكم انني وبعد تفكير طويل قررت تقديم استقالتي من منصبي في الاونروا. سوف اكون باجازة من عملي حتى انتهاء عقدي مع الوكالة.

خلال الستة اعوام الماضية تعلمت الكثير الكثير عن قضية اللجوء الفلسطيني والمعاناة التي يمر بها شعبنا العظيم. وأيضا رأيت مباشرة معنى الظلم الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني في مخيمات اللجوء والتجمعات في كافة مناطق عمليات الاونروا وخارجها.

عملت في العديد من الدول والمناطق ولم اشهد ابدا ظروف قاسية مستمرة ولاكثر من سبعون عام مثل تلك التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني. في كل مخيم قضية وفي كل بيت حكاية تحفر للتاريخ وتمر من جيل لاخر لان الحق لا يموت.

حاولت وبكل امانة التواصل مع المجتمع ومع العاملين في الاونروا وبحمد الله استطعت في احيان الاستجابة ولكن ومع الاسف لم استطع في بعض الاحيان بسبب الصعوبات والتحديات التي تواجه الاونروا.

اقدم تحية القدس لكل من ابناء اهلي في الوطن وفي الشتات فلن انسى ابدا قضاياهم العادلة سواء في لبنان او سوريا او الاردن او الضفة الغربية أوغزة وطبعا في بلدي القدس. كيف انسى عين الحلوة ونهر البارد والمية ومية وشاتيلا واي من مخيمات اللجوء ، ونظرة الحنين للوطن في عين كل شيخ وامرأة وطفل تدمع؟

تمر الاونروا بمرحلة تهدد وجودها وبحمد الله وبدعمكم نستمر في الدفاع عن هذه القضية المقدسة.

انتمائي لقضية اللجوء الفلسطيني وحقوقه العادلة تبقى في قلبي وفي عيوني حتى نحتفل معا عند نصرة الحق وسابقى مدافعا عن هذه القضية دون انقطاع وفي كل فرصة ممكنة.

رسالتي لزميلاتي وزملائي في الاونروا انكم جميعا ابطال هذه المؤسسة العريقة واهدافها الاصيلة دائما على اهبة الاستعداد لمساندة من ينتظر الدعم من اللاجئين الفلسطينيين وفي اصعب الظروف والمخاطر.

مع اطيب التمنيات للجميع بالتوفيق.

حكم شهوان

من هو حكم شهوان؟

مسؤول هيئة العاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" منذ 2017، الجمهورية اللبنانية.

وهو كبير المستشارين في المكتب التنفيذي في "الأونروا" منذ 2013.

شغل منصب مدير عام "الأونروا" في لبنان بين 2016 و2017، وكبير مستشاري البرامج في "مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع" بين 2012 و2013، ومنسق العمليات في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" بين 2006 و2012، ورئيس الفريق الانتخابي في " برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق" بين 2004 و2006.

كما كان مستشاراً أمنياً في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بين 2000 و2003، ومستشاراً أمنياً في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" خلال 2003، وموظفاً ميدانياً في "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بين 1996 و1999، ومديراً للمشاريع في " المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية" بين 1995 و1996، وموظفاً ميدانياً في " المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين " بين 1993 و1995.