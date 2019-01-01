ألماتي بكازاخستان هي الملاذ الأمثل لعشاق المغامرة والتأمل وسط الطبيعة الساحرة

ألماتي، كازاخستان، في 4 يوليو 2019:

يستعد فندق ريتز كارلتون ألماتي لاستقبال ضيوفه لاستكشاف كازاخستان كما لم يفعلوا من قبل، في فرصة للاستمتاع بالطبيعة الساحرة والحضارة الفريدة من نوعها. فمن موقعه المميز في قلب مدينة ألماتي، على مقربة من جبالها الساحرة، بدأ هذا الفندق الفاخر باستقبال الحجوزات الخاصة بإجازة الصيف لهذا العام.

يتمتع ريتز كارلتون ألماتي بإطلالة خلابة على سلسلة جبال ترانسلي ألاتاو المهيبة، كما يتيح لضيوفه دخول منتجع "شيمبولاك" الضخم للتزلج، والذي يتضمن ثلاث أحزمة تزلج يرتفع أعلاها مسافة 3200 متر عن مستوى سطح البحر.

إن كازاخستان هي الملاذ الأمثل لعشاق المغامرة والتأمل على حد سواء، فقدتمكنت من الحفاظ على طبيعتها الساحرة ومساحاتها الخضراء الشاسعةعلى مدى السنين. وما يميز فندق رينز كارلتون ألماتي عن غيره من الفنادقهناك، هو قدرته على منح الضيوف تجربة إقامة متكاملة تمزج ما بين جمال الطبيعة الساحرة وإيقاعات المدينة النابضة بالحياة، لا سيما كونه يقع في قلب مدينة ألماتي في ناطحة السحاب الأعلى في البلاد برج "أسنتاي".

وتعد ألماتي إحدى أجمل مدن آسيا الوسطى وأكثرها خضرةً، وتتمتع مبانيها المرتفعة بإطلالات خلابة على المدينة وجبالها المهيبة. فهي محاطةٌ بجبال شاهقة يمكن مشاهدة روعتها من قلب المدينة – ويعد الاستيقاظ على هذه الإطلالة الساحرة أحد أجمل لحظات هذه الرحلة المحفورة في الذاكرة. إذ يقع ريتز كارلتون ألماتي على ارتفاع شاهق موفرًا لضيوفه إطلالةً بانوراميةً خلابةً على الجبال الساحرة والمدينة الاستثنائية من راحة غرفهم.

ومن جانبه، قال السيد جان كوغتاش، المدير العام لفندق ريتز كارلتون ألماتي معلقًا بهذا الصدد: " لقد قمنا حقًا بتحطيم المقاييس، نحن جزء من هذه البيئة التي تجمع ما بين حداثة المدن وسحر الطبيعة. إننا فندق عصري يقع في وسط مدينة ألماتي، موفرًا لضيوفه التجارب العصرية الخاصة بالمدن، وفي الوقت ذاته، يتيح لهم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة لجبال نرانسلي ألاتو".

وأشار إلى سهولة دخول كازخستان بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها، حيث يمكنهم السفر إلى ألماتي دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، ما يجعل هذه الرحلة الخالية من المتاعب الخيار الأمثل للعائلات في المنطقة".

ويشتمل فندق ريتز كارلتون ألماتي على العديد من الغرف والأجنحة الفاخرة المطلة على أضواء المدينة الساحرة، وشوارعها الريفية المتعانقة بالأفق. بالإضافة إلى مرافق اللياقة البدنية والمرافق الصحية "السبا" التي توفر طيف من خيارات العناية والاستجمام. وفيما يخص التجارب الذوقية، يضمالفندق خمسة مطاعم رائعة، تقدم أشهى الأطباق المعدة على يد أفضل الطهاة.

تركت الثقافة البدوية الكازاخية أثرها الكبير على المأكولات المحلية، حيث الأطباق المكونة من لحم الخيل ولحم الضأن، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من منتجات الألبان التي كانت تضمن للبدو سهولة الترحال وسرعة الاستعداد للسفر. ومن هنا، يقدم مطعم "فيستا" لضيوفه الأطباق الشرق أوسطية اللذيذة، والتي تتضمن أشهى الأطايب الكازاخية كالزايا، والكازي والكورت والإيريمشك وعسل الجبل والكوميس.

ويعد فندق رتز كارلتون ألماتي الوجهة الأمثل للآباء الراغبين بالاستجمام والاسترخاء ضمن أجواء هادئة ومريحة؛ ، إذ يوفر نادي ريتز للصغار العديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة تحت إشراف طاقم من المشرفين المختصين، والتي تتضمن صفوف الطهي وتزيين الكعك والبرامج الثقافية المتنوعة. وتجدر الإشارة إلى وجود حديقة "ألماتي زو" للحيوانات، ومركز "كانغو" للأطفال على مقربة شديدة من الفندق، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بالقفز على الترامبولين ومساحات اللعب الواسعة وغيرها الكثير .

واختتم السيد جوغتاش حديثه قائلًا: "يقدم فندق ريتز كارلتون ألماتي لضيوفه سبلًا جديدة حقًا لاستكشاف كازاخستان. فقد تمحورت رؤيتنا منذ البداية حول خلق ملاذ جديد ومبتكر ملائم لكافة الأعمار يجمع ما بين جمال الطبيعة في ألماتي، والتصاميم الحديثة وروح المغامرة وبالطبع الخدمات الفريدة من نوعها". "نتمنى أن يجعل العائلات والأصدقاء والأزواج ريتز كارلتون ألماتي وجهتهم المفضلة لإعادة التواصل وإنعاش علاقاتهم عامًا بعد الآخر".