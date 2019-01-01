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الهدمي: العناية بالريف المقدسي تشكل أولوية استراتيجية

الخميس 04 يوليو 2019 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهدمي: العناية بالريف المقدسي تشكل أولوية استراتيجية


القدس المحتلة / سما /

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن العناية بالريف المقدسي تشكل أولوية استراتيجية لمجلس الوزراء بشكل عام ولوزارة القدس بشكل خاص.

جاء ذلك لقاءٍ موسع عقده، اليوم الخميس، في قاعة جمعية بيت دقو للتنمية والتطوير مع رؤساءَ المجالس والهيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في قرى شمال غرب القدس.

وقال الهدمي "إن اللقاء يأتي ضمن التوجهات التنموية لوزارة شؤون القدس وفي إطار العمل المشترك الذي تدفع باتجاهه الوزارة".

واستعرض الوزير، سياسات الوزارة القائمة على اعتبارها وزارةً لجميع المقدسيين داخل المدينة وخارجها، كما استمع لتوجهات واحتياجات هذه القرى في القطاعات المختلفة، ولا سيما قطاعات الزراعة والبنية التحتية والقطاع الصحي.

وأكد الهدمي في تعقيبه على مداخلات رؤساء المجالس المحلية، أن إغلاق هذه المنطقة التي تشكل رئة للقدس، يجب أن يواجه بالإعمار والبناء والعمل للتغلب على هذه التحديات.

بدورهم طالب رؤساء الهيئات المحلية، الوزير الهدمي، بنقل هذه الاحتياجات للوزارات ذات الإختصاص ومجلس الوزراء.

وقام الوزير خلال الجولة بزيارة قرى شمال غرب القدس واطلع على احتياجاتها.

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