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لجنة السير بنابلس تفحص أسباب أزمة المرور في عدة مواقع

الخميس 04 يوليو 2019 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة السير بنابلس تفحص أسباب أزمة المرور في عدة مواقع


نابلس / سما /

 نفذت لجنة السير في محافظة نابلس جولة ميدانية على عدد من الشوارع والمفترقات التي تشهد اختناقات وازمات مرورية، تم خلالها متابعة الوضع على ارض الواقع والتعرف على أسباب هذه المشاكل المرورية.

وشارك في الجولة مدير عام التنمية والتخطيط في المحافظة مازن محروم ممثلا لمحافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، ونائب عميد كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية الدكتور سمير ابو عيشة، ومدير المرور في شرطة نابلس المقدم أيمن عبد القادر، ومراقب المرور في وزارة النقل والمواصلات روز نصار، ومهندسة السير في بلدية نابلس رانيا دولة، وممثل النقابة العامة لعمال النقل أمجد الباقة، وممثل نقابة مكاتب التاكسي نضال دويكات، وممثل وزارة الحكم المحلي المهندس فراس النوري، وعضو غرفة تجارة وصناعة نابلس اياد الكردي.

وشملت الجولة زيارة الاماكن التي تعاني من اشكاليات مرورية ومنها الحرمين الجديد والقديم لجامعة النجاح الوطنية، ومنطقة العامرية، وحي طيبة، وطلوع شركة كهرباء الشمال، وشارع مدرسة الصلاحية، وشارع المدارس، وشارع منطقة التدريب المهني، ومديرية التربية والتعليم، ومفرق شارع القدس، ومفرق الغاوي، وبعض شوارع عسكر البلد، ومناطق وشوارع أخرى. وتم في اعقاب الجولة الخروج بملاحظات وتوصيات من اجل الوصول الى حركة مرورية أمنة، والتخفيف قدر الامكان من الازمات المرورية.

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