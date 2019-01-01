الوزير غنيم يطالب كافة الهيئات عدم استخدام اي مصدر مائي قبل التأكد من سلامته والحصول على موافقة سلطة المياه

رام الله / سما /

تفقد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الخميس، قرية مرده بمحافظة سلفيت للاطلاع على الأوضاع المائية بعد حالات التسمم التي حصلت قبل أسبوعين، مؤكدا حرص سلطة المياه على سلامة كافة المواطنين من خلال تزويدهم بمياه آمنة ونظيفة.

وشكر غنيم كافة الجهات الرسمية التي تدخلت في حل هذه الأزمة، مشيدا بالجهود التي بذلتها طواقم سلطة المياه منذ اللحظة الأولى من عزل للشبكات وتعقيم للخزان للسيطرة على الحالة.

وقال "إننا هنا اليوم لاتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الوضع الطارئ في القرية من خلال العمل على تأهيل الجزء الأكثر تضررا من الشبكة، مؤكدا ان مجلس الوزراء اتخذ في جلسته الأخيرة هذا الأسبوع قرارا بإعادة تأهيل شبكة مرده التي يزيد نسبة الفاقد فيها عن 40% حيث سيتم العمل على تنفيذه فور انتهاء الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة جراء قرصنة اموال المقاصة الفلسطينية، والحرب الاقتصادية التي تشن علينا، نتيجة للمواقف المشرفة للسيد الرئيس والقيادة الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن والمؤامرة التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية.

واصدر غنيم تعليماته للطواقم الفنية للعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية وتطوير "النبعة" لمنع تكرار مثل هذا التلوث مستقبلا والاستفادة من الدروس وتعميمها على باقي المناطق في فلسطين.