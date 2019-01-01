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هيئه الاسرى: 5 أسرى يعلقون اضرابهم عن الطعام بعد اتفاق بعدم تجديد اعتقالهم الاداري

الخميس 04 يوليو 2019 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئه الاسرى: 5 أسرى يعلقون اضرابهم عن الطعام بعد اتفاق بعدم تجديد اعتقالهم الاداري


رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن خمسة أسرى من محافظة الخليل علقوا اضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر 12 يوما، رفضا لاعتقالهم الإداري، وذلك بعد خضوع واستجابة إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم.

وأوضحت الهيئة أن الاتفاق الذي جرى برعاية قيادة حركة "فتح" في سجن رامون، يقضي بتحديد موعد الافراج عنهم وانهاء اعتقالهم الإداري، وتجديد الاعتقال الاداري بحقهم لمرة واحدة فقط.

ولفتت الى ان الأسرى الذين علقوا اضرابهم هم: الشقيقان محمود الفسفوس (29 عاما)، وكايد (30 عاما)، والاسير غضنفر ابو عطوان (26 عاما) بحيث ينتهي اعتقالهم الاداري بتاريخ 30 تشرين الثاني 2011، فيما ينتهي الاعتقال الاداري للأسير عبد العزيز سويطي (30 عاما) بتاريخ 14 أيلول 2019، فيما الأسير سائد النمورة (27 عاما) ينتهي اعتقاله الإداري بتاريخ 1 كانون الأول 2019.

يشار إلى أن الأسرى المضربين عانوا من تفاقم في أوضاعهم الصحية، وبدت عليهم علامات الهزل والضعف العام وصعوبة في الحركة والمشي واصفرار الوجه، كما عانوا من الدوخة وأوجاع بالرأس.

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