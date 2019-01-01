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اعتصام طلابي بجامعة بيت لحم تضامناً مع الاسرى المضربين عن الطعام

الخميس 04 يوليو 2019 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتصام طلابي بجامعة بيت لحم تضامناً مع الاسرى المضربين عن الطعام


بيت لحم / سما /

 نظمت جبهة العمل الطلابي التقدمية في جامعة بيت لحم ظهر الخميس اعتصاما في الساحة الخارجية للجامعة وذلك تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري.

وألقى أحد الطلبة كلمة خلال الاعتصام، أشار فيها الى ان هذا الاعتصام هو بمثابة حلقة ضمن سلسلة فعاليات تضامنية مع الاسرى الاداريين الذين يخوضون اضرابا عن الطعام.

يذكر ان عدد الاسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري، ارتفع الى 12 معتقلا من بينهم الطالب في جامعة بيت لحم نضال ابو عكر.

وتم خلال الاعتصام قراءة أسماء الاسرى المضربين عن الطعام والمرشح عددهم للارتفاع.

وذكر المعتصمون خلال وقفتهم التضامنية ان إدارة السجون قامت بنقل ثلاثة من الاسرى المضربين عن الطعام من غرف الاسرى في سجن النقب الى زنازين العزل، وهم: محمد ابو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية.

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