الاحمد يطلع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان على اعتداءات الاحتلال على مقدساتنا

بيروت /سما/

أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان نعيم حسن، على الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية وخاصة في مدينة القدس.

وأكد الأحمد خلال لقائه الشيخ حسن، اليوم الخميس، بحضور سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، وامين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فتحي ابو العردات، تصدي شعبنا لكافة مخططات التهويد التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق ارضنا ومقدساتنا.

وشدد على الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض لصفقة القرن، لافتا الى ان القضية الفلسطينية أمانة يحملها أبناء شعبنا وكافة الاحرار والشرفاء في امتنا والعالم.

بدوره، أكد الشيخ حسن أن فلسطين القضية والشعب والدولة لن تنال منها كل الصفقات والمؤامرات، مهما حاول كل المتربصون بها، لأن فيها إرادة شعب لا تهزم، "وهي قضية حق وعدالة، وللحقّ ألف جولة".

ودعا كل الدول العربية والإسلامية إلى وقفة ضمير ونداء حق وعمل مشترك رفضا لـصفقة القرن، وعدم المشاركة في أيّ من فعالياتها، معربا عن التمسك المطلق برفض التوطين ودعم حق العودة وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وجدد الشيخ حسن التأكيد على "الهوية العربية والإسلامية والتاريخ المشترك والنضال الواحد بين طائفة الموحدين الدروز في فلسطين المحتلة وإخوانهم من الشعب الفلسطيني، الذين تجمعهم أواصر الانتماء للأرض ووحدة الدم والدين واللغة والتاريخ".

واكد وقوف لبنان إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني في نيل حريته وحقه في تقرير مصيره، موجها التحية لصمود شعبنا وأبناء القدس في دفاعهم عن فلسطينيتها وعروبتها ومقدساتها.

وأشاد حسن بالموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مثمنا موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في التصدي لما يحاك ضد المشروع الوطني الفلسطيني.