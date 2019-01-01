وفد دولة فلسطين يلتقي غوتيريس في المؤتمر التحضيري للمناخ بابو ظبي

أبو ظبي /سما/

التقى وفد دولة فلسطين برئاسة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور، وكذلك مساعد وزير الخارجية والمغتربين للعلاقات المتعددة الاطراف السفير عمار حجازي، وبصفة دولة فلسطين رئيس مجموعة الـ 77 والصين وكذلك بصفتها دولة عضو في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ، اليوم الخميس، الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، وذلك على هامش المؤتمر التحضيري لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في العاصمة الاماراتية ابو ظبي.

واكد وفد فلسطين اثناء اللقاء، على الدور الهام الذي تلعبه مجموعة 77 والصين في الاجماع على القضايا الهامة للإنسانية جمعاء وكونها تمثل 80% من سكان الارض، وان سكان هذه المجموعة الاكثر اهتماما والاقل تلويثا لكوكبنا، واننا نتطلع الى التعاون مع المجموعات الدولية الاخرى للوصول الى الاهداف المشتركة لتحقيق مواد الاتفاقية الاممية.

وشدد السفير منصور، على دور دولة فلسطين في عملية التفاوض للوصول الى توافق قبل عقد مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في سانتياغو – تشيلي، مشيرا الى حرصنا على توحيد المواقف الدولية وتقريب وجهات النظر.