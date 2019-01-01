  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تصريحات رسمية إماراتية ستصدر"قريبا" بشأن قضية الأميرة هيا

الخميس 04 يوليو 2019 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحات رسمية إماراتية ستصدر"قريبا" بشأن قضية الأميرة هيا


لندن /سما/

علقت سفارة الإمارات في لندن، على ما يتردد من مزاعم بشأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأميرة هيا بنت الحسين، وتواجدها في الخارج.

وحول ما تردد من وجود اتصالات، لاستجلاء الموقف أو للضغط لعودة الأميرة هيا أو لمنع عودتها إلى دبي، فقد نقلت صحيفة الغارديان نفيًا من السفارة الإماراتية في لندن، لما يقال عن تدخلها أو مشاركتها في موضوع وجود الأميرة هيا ببريطانيا.

ونسبت الصحيفة لناطق باسم السفارة قوله، إن ”حكومة الإمارات لا تنوي التعليق على أي مزاعم تخص الحياة الشخصية للأفراد“. وجوابًا على سؤال عما إذا كانت حكومة الإمارات طرحت هذا الموضوع مع نظيراتها الألمانية أو البريطانية، أجاب الناطق بلسان السفارة: لا، لم يحصل ذلك.

يشار إلى أن موضوع الأميرة هيا، شقيقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، من والدهما، كان خضع طوال الأيام الماضية، إلى ضخّ إعلامي موسوم بالإثارة والفبركة تناوبت عليه مواقع إخبارية وحسابات على اليوتيوب معروفة بأنها جزء من شبكات إعلامية لا تتورع عن استغلال قضايا شخصية لخدمة أجندات سياسية.

وكان أبرز مظاهر هذا الضخ، قصيدة مفبركة نسبت للشيخ محمد بن راشد، دون أن يكون لها أساس من الصحة، حيث إن أشعار حاكم دبي وقصائده معروفة تنشر في موقعه وعلى حساباته بالسوشيال ميديا، ويجري تداولها بشكل رسمي من قبل وسائل الإعلام المحلية.

وفي نفس الحدث، كشف مصدر مُقربة من الأميرة هيا بنت الحسين والأمير محمد بن راشد آل مكتوم، يوم الأربعاء، حقيقة التصريحات الأخبار والتأويل في وسائل الإعلام بشأن طلاق الأميرة هيا.

ووفقاً لـ"لروسيا اليوم"، قال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن تصريحات رسمية ستصدر خلال مدة وجيزة بشأن الأخبار والتأويل في وسائل الإعلام .

وأكد المصدر، أن حديث البعض بهذا الشأن وصل إلى "حد نسج قصص من الخيال الواسع جدا والمريض" عن أموال وهروب بما فيه غاية إساءة فقط.

ودعا الجميع إلى توخي الحذر والمنطق، مشيرا إلى أن "الحديث هنا يدور عن أميرة وابن ملك وأخت ملك، ومن الغريب نسج قصص كهذه".

ولم ينف المصدر وجود الأميرة مع أولادها في قصر العائلة بلندن، مؤكدا أن أي إنسان مهما كان وضعه الاجتماعي، قد يمر بظروف شخصية وعائلية.

وختم المصدر بالقول، إن أية أمور إجرائية تتم وفق القوانين في البلد المختص، مؤكدا أن القصة المثارة ليست موضوع خلاف أصلا.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يكشف عن عرض قدمته السلطة لـ"حماس" بشأن الانتخابات بغزة والضفة

تلفزيون اسرائيلي : تل ابيب قصفت شاحنات أسلحة في سيناء قبل وصولها لغزة

مصادر عبرية : قطر وافقت على تمويل المنطقة الصناعية وحماس ترفض

كوشنر: أبوابنا مفتوحة دائما وترامب "معجب" بـعباس ويريد إشراكه بالصفقة

باحث أمني إسرائيلي: إسرائيل قد تدخل في معركة واسعة لتقييد نشاط الجهاد الإسلامي

"الوفاة المفاجئة" للنجل الأخير لحاكم الشارقة تربك الشرطة البريطانية

معاريف : قمة البحرين بتخطيط ابن سلمان وانتهت بأسوأ من الفشل

الأخبار الرئيسية

مساعدات

تل ابيب تحدد موقفها من ادخال المساعدات الدولية الانسانية الى قطاع غزة!

11

سجال علني بين قيادي حمساوي وابنه حول انتهاء دور الجماعة الإخوانية وضرورة حلها

العالول

العالول: هذا ما طلبناه من المصريين بشأن المصالحة مع حركة حماس

الاونروا

واشنطن تسعى لتحويل الدعم العربي والأوروبي المقدم إلى الاونروا لمصلحة صفقة القرن

53526

خانيونس تهز وحدة النخبة الإسرائيلية من جديد واستقالة قائد كبير بالاستخبارات العسكرية