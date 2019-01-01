تصريحات رسمية إماراتية ستصدر"قريبا" بشأن قضية الأميرة هيا

لندن /سما/

علقت سفارة الإمارات في لندن، على ما يتردد من مزاعم بشأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأميرة هيا بنت الحسين، وتواجدها في الخارج.

وحول ما تردد من وجود اتصالات، لاستجلاء الموقف أو للضغط لعودة الأميرة هيا أو لمنع عودتها إلى دبي، فقد نقلت صحيفة الغارديان نفيًا من السفارة الإماراتية في لندن، لما يقال عن تدخلها أو مشاركتها في موضوع وجود الأميرة هيا ببريطانيا.

ونسبت الصحيفة لناطق باسم السفارة قوله، إن ”حكومة الإمارات لا تنوي التعليق على أي مزاعم تخص الحياة الشخصية للأفراد“. وجوابًا على سؤال عما إذا كانت حكومة الإمارات طرحت هذا الموضوع مع نظيراتها الألمانية أو البريطانية، أجاب الناطق بلسان السفارة: لا، لم يحصل ذلك.

يشار إلى أن موضوع الأميرة هيا، شقيقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، من والدهما، كان خضع طوال الأيام الماضية، إلى ضخّ إعلامي موسوم بالإثارة والفبركة تناوبت عليه مواقع إخبارية وحسابات على اليوتيوب معروفة بأنها جزء من شبكات إعلامية لا تتورع عن استغلال قضايا شخصية لخدمة أجندات سياسية.

وكان أبرز مظاهر هذا الضخ، قصيدة مفبركة نسبت للشيخ محمد بن راشد، دون أن يكون لها أساس من الصحة، حيث إن أشعار حاكم دبي وقصائده معروفة تنشر في موقعه وعلى حساباته بالسوشيال ميديا، ويجري تداولها بشكل رسمي من قبل وسائل الإعلام المحلية.

وفي نفس الحدث، كشف مصدر مُقربة من الأميرة هيا بنت الحسين والأمير محمد بن راشد آل مكتوم، يوم الأربعاء، حقيقة التصريحات الأخبار والتأويل في وسائل الإعلام بشأن طلاق الأميرة هيا.

ووفقاً لـ"لروسيا اليوم"، قال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن تصريحات رسمية ستصدر خلال مدة وجيزة بشأن الأخبار والتأويل في وسائل الإعلام .

وأكد المصدر، أن حديث البعض بهذا الشأن وصل إلى "حد نسج قصص من الخيال الواسع جدا والمريض" عن أموال وهروب بما فيه غاية إساءة فقط.

ودعا الجميع إلى توخي الحذر والمنطق، مشيرا إلى أن "الحديث هنا يدور عن أميرة وابن ملك وأخت ملك، ومن الغريب نسج قصص كهذه".

ولم ينف المصدر وجود الأميرة مع أولادها في قصر العائلة بلندن، مؤكدا أن أي إنسان مهما كان وضعه الاجتماعي، قد يمر بظروف شخصية وعائلية.

وختم المصدر بالقول، إن أية أمور إجرائية تتم وفق القوانين في البلد المختص، مؤكدا أن القصة المثارة ليست موضوع خلاف أصلا.