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سفير أوروغواي يزور الخليل

الخميس 04 يوليو 2019 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير أوروغواي يزور الخليل


الخليل / سما /

زار سفير أوروغواي خوخي سكاربا اليوم الخميس البلدة القديمة بالخليل ولجنة إعمارها واطلع على الأوضاع الراهنة فيها.

واستقبل مدير عام لجنة اعمار الخليل عماد حمدان السفير سكاربا وأطلعه على الأوضاع الراهنة لسكان البلدة القديمة، والتحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهونها بسبب سياسات الاحتلال الاسرائيلي واجراءاته الهادفة دفعهم لهجر مساكنهم في البلدة القديمة.

واشار الى السبل الممكنة للتعاون في سبيل دعم البلدة القديمة وسكانها كونها من أهم المناطق التاريخية الفلسطينية المدرجة على لائحة التراث العالمية لمنظمة اليونسكو.

من ناحيته عبر سفير أوروغواي خورخي سكاربا عن سعادته بزيارة البلدة القديمة في الخليل ولجنة الاعمار، كونها من أهم المؤسسات الداعمة الرئيسية لبلدة الخليل القديمة وسكانها.

واعرب السفير الضيف عن اعجابه بالبلدة القديمة وعمرانها الذي يعكس تراث وتاريخ الشعب الفلسطيني، وعبر عن اهتمامه بالأعمال التي تقوم بها لجنة الاعمار في منطقة البلدة من أعمال ترميم وإصلاح للمباني القديمة ودعم سكان البلدة في مختلف المجالات الحياتية، مما يساعد على حماية البلدة القديمة والحفاظ عليها من هجرة السكان لها.

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