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الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع المعلمين الفلسطينيين يصل قطاع غزة

الخميس 04 يوليو 2019 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع المعلمين الفلسطينيين يصل قطاع غزة


غزة / سما /

وصل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع المعلمين الفلسطينيين إلى قطاع غزة ، مساء اليوم الخميس، عبر معبر بيت حانون/ ايرز شمال القطاع.

ووفقا لمكتب اعلام المعابر، وصل  وفد من وزارة التربية والتعليم الكويتي المكون من " 23 " شخصا عبر معبر بيت حانون عصر اليوم.

وأمس الاربعاء، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الوفد الكويتي ووفد الوزارة المكلفان بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين للعمل في دولة الكويت الشقيقة؛ سيصل قطاع غزة غداً الخميس للبدء بإجراءات التعاقد مع معلمين من القطاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن اختبار التعاقد سيكون مع المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط، منوهةً إلى أن اختبار التعاقد سيبداً غداً الساعة السادسة مساءً في مقر جامعة الأقصى.

وبيّنت أن شروط التعاقد لهذه الوظائف لم تتغير عما كانت عليه في العام الماضي؛ والتي تعتمد المؤهلات العلمية في التعليم النظامي فقط؛ وذلك وفق شروط دولة الكويت الشقيقة.

يُشار إلى أن وزارة التربية والوفد الكويتي قد أنهيا على مدار الأيام الثلاثة الماضية؛ إجراءات التعاقد مع معلمين من المحافظات الشمالية.

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