انسحاب وفد برلماني أردني من مؤتمر دولي بسبب مجاورة مقاعدهم للوفد اسرائيلي

عمان /سما/

انسحب الوفد البرلماني الاردني من أعمال مؤتمر منظمة الأمن والتعاون OSCE والمنعقد في لكسمبورج وذلك أحتجاجا على الموقع المخصص للوفد الاردني إلى جوار وفد الاحتلال الاسرائيلي.

وانسحب الوفد بعدما طلب من اللجنة المنظمة إبعاده عن الوفد الاسرائيلي إلا أن المنظمين رفضوا، حيث اضطر الوفد للانسحاب.

وبحسب مصادر نيابية في عمان فإن الوفد الأردني الذي ضم النائب إبراهيم القرعان والنائب عبدالله عبيدات والنائب عزيز العبيدي تفاجؤوا بأن المقاعد المخصصة للوفد الأردني ملاصقة وعلى نفس الطاولة التي يجلس عليها الوفد الاسرائيلي .

وأوضحت المصادر أن الوفد طالب منظمي المؤتمر تغيير مكان الوفد الأردني إلا أنهم رفضوا بحجة أنها إجراءات وقواعد لا يمكن تغييرها، ما اضطر الوفد الأردني للانسحاب.

وخلال الفترات الماضية هاجم البرلمان الاردني الحكومة الاسرائيلية مرات عدة على خلفية اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي المسجد الاقصى واعتداءات اسرائيل المتواصلة على الشعب الفلسطيني

ولقيت الخطوة البرلمانية تاييدا واسعا بين الاردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي .