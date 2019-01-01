  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

انسحاب وفد برلماني أردني من مؤتمر دولي بسبب مجاورة مقاعدهم للوفد اسرائيلي

الخميس 04 يوليو 2019 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
انسحاب وفد برلماني أردني من مؤتمر دولي بسبب مجاورة مقاعدهم للوفد اسرائيلي


عمان /سما/

 انسحب الوفد البرلماني الاردني من أعمال مؤتمر منظمة الأمن والتعاون OSCE والمنعقد في لكسمبورج وذلك أحتجاجا على الموقع المخصص للوفد الاردني إلى جوار وفد الاحتلال الاسرائيلي.

وانسحب الوفد بعدما طلب من اللجنة المنظمة إبعاده عن الوفد الاسرائيلي إلا أن المنظمين رفضوا، حيث اضطر الوفد للانسحاب.

وبحسب مصادر نيابية في عمان فإن الوفد الأردني الذي ضم النائب إبراهيم القرعان والنائب عبدالله عبيدات والنائب عزيز العبيدي تفاجؤوا بأن المقاعد المخصصة للوفد الأردني ملاصقة وعلى نفس الطاولة التي يجلس عليها الوفد الاسرائيلي .

وأوضحت المصادر أن الوفد طالب منظمي المؤتمر تغيير مكان الوفد الأردني إلا أنهم رفضوا بحجة أنها إجراءات وقواعد لا يمكن تغييرها، ما اضطر الوفد الأردني للانسحاب.

وخلال الفترات الماضية هاجم البرلمان الاردني الحكومة الاسرائيلية مرات عدة على خلفية اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي المسجد الاقصى واعتداءات اسرائيل المتواصلة على الشعب الفلسطيني

ولقيت الخطوة البرلمانية تاييدا واسعا بين الاردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي .

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يكشف عن عرض قدمته السلطة لـ"حماس" بشأن الانتخابات بغزة والضفة

تلفزيون اسرائيلي : تل ابيب قصفت شاحنات أسلحة في سيناء قبل وصولها لغزة

مصادر عبرية : قطر وافقت على تمويل المنطقة الصناعية وحماس ترفض

كوشنر: أبوابنا مفتوحة دائما وترامب "معجب" بـعباس ويريد إشراكه بالصفقة

باحث أمني إسرائيلي: إسرائيل قد تدخل في معركة واسعة لتقييد نشاط الجهاد الإسلامي

"الوفاة المفاجئة" للنجل الأخير لحاكم الشارقة تربك الشرطة البريطانية

معاريف : قمة البحرين بتخطيط ابن سلمان وانتهت بأسوأ من الفشل

الأخبار الرئيسية

مساعدات

تل ابيب تحدد موقفها من ادخال المساعدات الدولية الانسانية الى قطاع غزة!

11

سجال علني بين قيادي حمساوي وابنه حول انتهاء دور الجماعة الإخوانية وضرورة حلها

العالول

العالول: هذا ما طلبناه من المصريين بشأن المصالحة مع حركة حماس

الاونروا

واشنطن تسعى لتحويل الدعم العربي والأوروبي المقدم إلى الاونروا لمصلحة صفقة القرن

53526

خانيونس تهز وحدة النخبة الإسرائيلية من جديد واستقالة قائد كبير بالاستخبارات العسكرية