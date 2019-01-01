الصفدي: نرفض أي قرار يتعارض مع حل الدولتين

عمان /سما/

أكد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، الخميس، سعي الأردن الدائم لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، قائلاً "لا سلام دون قيام دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967.

وأشار الصفدي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس،الخميس في عمان إلى رفض الأردن أي قرارات تتعارض مع الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية وأهمها قضية ضم المستوطنات، مضيفاً "موقفنا ثابت من حل الدولتين لتحقيق السلام"، وبين أن موقف الأردن من اللاجئين "واضح".

وأشاد الصفدي بمواقف قبرص من القضية الفلسطينية قائلاً "إنها واضحة".