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رئيس حزب "العمل" يقبل أن يكون الرجل الثاني في ائتلاف مع حزب باراك

الخميس 04 يوليو 2019 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس حزب "العمل" يقبل أن يكون الرجل الثاني في ائتلاف مع حزب باراك


القدس المحتلة / سما /

لا يرفض عمير بيرتس بعد يومين من إنتخابه رئيساً لحزب "العمل" الإسرائيلي أن يكون الرجل الثاني بعد إيهود باراك في حال الدمج بين حزبيهما.

وأعلن باراك أمس : " أدرس كل خطوة تخدم الدولة وتوفر إحتمالات لقيام معسكر كبير يستبدل حكومة نتنياهو، إن إيجاد معسكر وتطوير إمكانية التحالف مع أوساط أخرى هي مهمتي الرئيسية ويتركز جل إهتمامي بكيفية بناء بديل إنتخابي أيديولوجي، إذ يجب أن يسير الأمران معاً".

وأدلى بيرتس في خطابه الأول بعد إنتخابه أمس الأول بأقوال مماثلة وأجرى في الأيام الأخيرة اتصالات مع جميع الأحزاب بإستثناء "الليكود" وأوضح بأنه على إستعداد للحديث:"مع كافة الأطراف في معسكر الوسط التي يمكن أن تتعاون معنا".

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