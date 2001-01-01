مناقشة رسالة ماجستير حول هوية الجيل الثاني من فلسطينيي أمريكا

رام الله / سما /

ناقش الباحث طارق موقدي، الطالب في كلية الدراسات العليا بالجامعة العربية الامريكية رسالته للحصول على درجة الماجستير في حل الصراع والتنمية، والتي جاءت موسومة بعنوان "دور السياسة الخارجية الأمريكية في تشكيل هوية الجيل الثاني من فلسطيني أمريكيا 2001- 2018".

وتناولت الدراسة جذور السياسة الأمريكيـة تجـاه القضـية الفلسطينية منذ نشوئها وحتى تاريخ الدراسة، وما تحمله تلك الفترة من تبني للمشروع الكولنيالي الصهيوني من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

كما تناولت الدراسة محددات السياسة الخارجية الأمريكية تجـاه إسرائيل والقضية خاصة بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وتأثيرت ذلك على فلسطينيي الولايات المتحدة، حيث ارتفعت وتيرة التمييز العنصري ضد العرب والمسلمين عموما والفلسطيننين كونهم في أغلبهم عرب ومسلمين بالإضافة إلى كونهم رأس الحربة في مقاومة المشروع الصهيوني في فلسطين.

كما سلطت الدراسة الضوء على سياسات التمييز والاستبعاد في تشكيل الهوية الإثنية والهويات عبر الوطنية وما يحمله الجيل الثاني من مكونات ثقافية هجينة، أو ما يعرف علميا بالثقافة الثالثة. فيما فرقت الدراسة بين مفهومي المواطنة والولاء والعلاقة الديالكتيكية بين المفهومين وارتباطهما ببلد المنشأ والبلد المضيف.

كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها أن فلسطين وإن كانت المصدر الأهم في تشكيل هوية الجيل الثاني من فلسطينيي أمريكيا والذين يفتخرون بنسبة عالية جداً كونهم فلسطينيين، إلا أن فلسطين لم تكن المصدر الوحيد في تشكيل هويتهم.

وفي نهاية المناقشة، قررت اللجنة المكونة من المشرف على الرسالة ورئيس اللجنة الدكتور عمر رحال، والممتحن الداخلي من الجامعة العربية الامريكية الأستاذ الدكتور الدكتور أيمن يوسف، والممتحن الخارجي من جامعة القدس الدكتورة صفاء ظاهر، منح الطالب طارق موقدي درجة الماجستير.