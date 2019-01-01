رسالة من الرئيس عباس الى البابا فرانسيس

رام الله / سما /

سلم سفير فلسطين لدى الكرسي الرسولي، عضو اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس السفير عيسى قسيسية، رسالة من الرئيس محمود عباس إلى البابا فرانسيس.

وأعرب الرئيس في الرسالة عن قلق القيادة الفلسطينية العميق من تطور وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني واستهداف الوجود المسيحي في فلسطين، خاصة في مدينة القدس.

واستعرضت الرسالة المحاولات الأخيرة للحركة الاستيطانية اليمينية "عطيرت كو هايم"، التي تعمل بغطاء قانوني احتلالي، للاستيلاء على عقارات الكنيسة الأرثوذكسية في منطقة باب الخليل/ ميدان عمر بن الخطاب، المؤدي إلى كنيسة القيامة والى مقرات البطركيات المقدسية.

وحذر الرئيس من خطورة تغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني لمدينة القدس، ومن مساعي الحركات الاستيطانية بدعم من حكومة الاحتلال الاستيلاء على عقارات الكنائس، وطالب البابا بالتدخل العاجل لإنقاذ الوجود المسيحي في المدينة المقدسة قبل فوات الأوان.