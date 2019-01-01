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الرئيس يستقبل المستشارة السياسية للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام

الخميس 04 يوليو 2019 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل المستشارة السياسية للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام


رام الله / سما /

 استقبل الرئيس الفلسطيني  محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المستشارة السياسية للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام صابرينا براندت.

واستمعت المسؤولة الأوروبية، لشرح من الرئيس حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وما تواجهه العملية السياسية جراء الإجراءات الاسرائيلية والقرارات الأميركية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

وثمن الرئيس، مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه المتواصل للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدا أهمية التواصل بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

بدورها، أكدت المستشارة مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه عملية السلام، وتجاه دعم الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى اللقاءات والاتصالات التي تقوم بها للتأكيد على مواقف الاتحاد الثابتة تجاه العملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين.

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