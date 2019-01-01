أبو عمرو يطلع وفدا من أكاديميين أميركيين وأوروبيين على الأوضاع الفلسطينية

رام الله / سما /

أطلع نائب رئيس الوزراء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو مجموعة من أكاديميين أميركيين وأوروبيين من جامعات ومراكز أبحاث مختلفة، الوضع الفلسطيني الداخلي ومستجدات الأوضاع السياسية، والفشل الذي منيت به الورشة الأميركية في المنامة، و"صفقة القرن".

وأشار أبو عمرو خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله اليوم الخميس، إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والحل السياسي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، هو المدخل الأساسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.