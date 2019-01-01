وصول ناصر القدوة إلى غزة

غزة / سما /

وصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، ناصر القدوة، اليوم الخميس إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، قادمًا من الضفة الغربية المحتلة.

وزار قطاع غزة الأيام الماضية، عضوا اللجنة المركزية لفتح روحي فتوح والحاج إسماعيل جبر، دون أن يضعا في جدول أعمالهما ملف المصالحة مع حركة حماس أو حتى اللقاء بالأخيرة أو حتى بحث مواضيع أخرى. فكانت زيارتهما شخصية وليست سياسية.

في المقابل، رحب قيادي في حماس بهذه الزيارات، وقال إن حركته لا تعارض ولا تضع العراقيل أمام أي فلسطيني يريد أن يزور بلده ( غزة) وقتما شاء.