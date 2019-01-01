القبض على متهمين بالتشهير والابتزاز في أريحا

أريحا /سما/

قالت شرطة أريحا اليوم الخميس، إنها قبضت على شخصين لضلوعهما بالتشهير والابتزاز عبر فيسبوك وانستغرام، في قضيتين منفصلتين.

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها سيدة لوحدة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة تعلقت بقيام مجهول بتهديدها عبر حساب انستغرام، واستخدامه للتشهير بها من خلال نشر صورها الشخصية الخاصة والمحادثات ونشر معلومات بقصد النيل من سمعتها، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة وقبضت على الفاعل.

وفي قضية ثانية قبضت المباحث العامة على شاب بعد تقديم شخص شكوى مفادها قيام مجهول بانتحال شخصيته عبر فيسبوك ونشر صور ومعلومات مسيئة.

وأوضح بيان الشرطة أنه تم ضبط الهواتف النقالة بحوزة المشتبه بهما والمستخدمة في عمليات التشهير وتوقيفهما مدة 24 ساعة وإحالتهما للنيابة العامة وجهات الاختصاص، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما حسب الأصول.