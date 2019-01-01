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النيابة تغلق مسبحين بنابلس لعدم توفر معايير الامان

الخميس 04 يوليو 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة تغلق مسبحين بنابلس لعدم توفر معايير الامان


نابلس /سما/

 اغلق الدفاع المدني في محافظة نابلس وبأمر من نيابة محافظة نابلس البوم مسبحين غربي المدينة، لعدم توفر معايير الامان فيهما.

وذكر تقرير لادارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني أن قرار الاغلاق جاء خلال جولة مشتركة للدفاع المدني والشرطة السياحية بحضور رئيس نيابة المحافظة صبحي حلوة، وذلك لعدم توفر اجراءات ومعايير الامان التي تم مطالبة هذين المسبحين بها قبل فترة زمنية كافية لتحقيق كافة عناصر الامان فيهما، للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف التقرير ان هذه هي الجولة الثانية للأطراف ذات العلاقة على المسابح والمنتزهات في محافظة نابلس، والتي ستشمل كافة المسابح والمنتزهات لتفقد اوضاع السلامة فيها.

وبحسب ما اوضح رئيس النيابة حلوة، فإن هذا الاغلاق هو من اجل سلامة ارواح المواطنين، وان النيابة لن تتهاون في تحقيق هذه الغاية بترك الاهمال والاستهتار من اصحاب المسابح والمنتزهات غير الملتزمين.

وأضاف: "سنواصل هذا الجهد لتجنب حوادث الغرق والحوادث الاخرى في هذه الاماكن، وعلى اصحابها مراعاة ظروف الوقاية والسلامة العامة التزاما بالقانون وتحملا للمسؤولية الاجتماعية اتجاه سلامة الناس، وعليهم المحافظة على استثمارهم بتوفير اقصى درجات الامن والسلامة والحيطة والحذر بالمتابعة والمراقبة الدائمة اتجاه المحافظة على زوارهم".

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