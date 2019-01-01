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إنتر ميلان مصمم على موقفه من إيكاردي

الخميس 04 يوليو 2019 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان مصمم على موقفه من إيكاردي


وكالات / سما /

ما زال إنتر ميلان مصممًا على بيع مهاجمه الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم عدم تعاقده مع بديل حتى الآن.

ووفقًا لصيحفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن موقف إنتر ميلان لم يتغير تجاه إيكاردي، رغم ما يمثله من أهمية كبيرة للفريق، وذلك بسبب مشاكله خارج الملعب، وتأثيرها السلبي على النيراتزوري.

وأضافت أن إنتر ميلان لم تصله أي عروض جدية، حتى الآن، من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني، الذي غاب عن المشاركة في كوبا أمريكا 2019 مع منتخب بلاده.

وكانت العديد من التقارير قد أفادت مؤخرًا، بأن إنتر قد يضطر للإبقاء على إيكاردي هذا الصيف، ما لم تصله أي عروض، أو في حال عدم ضم بديل على نفس المستوى، لكن الصحيفة الإيطالية أكدت أنه لا احتمالية لاستمراره.

وارتبط اسم إيكاردي بالعديد من الأندية مثل يوفنتوس ونابولي، إلا أن الاهتمام لم يصل لعروض رسمية حتى الآن.

وخاض إيكاردي 37 مباراة بقميص إنتر، في مختلف المسابقات خلال الموسم المنصرم، حسيث سجل 17 هدفًا وصنع 5.

#إنتر ميلان #إيكاردي

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