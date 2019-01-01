دعا إلى مواجهة الاغتيال المعنوي لرموز شعبنا.. التشريعي يزور ابنة حسن يوسف مؤازراً

القدس المحتلة/سما/

زار وفد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني صباح اليوم كريمة النائب حسن يوسف، المقيمة بمدينة غزة.

وضم الوفد كُلاً من: النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد بحر، والنواب: محمد فرج الغول، يوسف الشرافي، مشير المصري، محمد شهاب، جميلة الشنطي، وهدى نعيم.

هذا وجاءت الزيارة في إطار مؤازرة عائلة النائب يوسف، على إثر ما روجه الاعلام الصهيوني من تشويه وادعاءات مؤخراً.

وأوضح بحر، في تصريحات صحفية أدلى بها أثناء الزيارة، أن النائب حسن يوسف، يُشكل رمزًا وطنيًا كبيرًا قضى معظم سني عمره داخل سجون الاحتلال وعمل كصمام أمان لشعبنا الفلسطيني، مؤكداً أن النائب يوسف يعتبر أحد ركائز الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي الذي حاز على ثقة واحترام وتقدير الجميع.

وعبر بحر، عن تضامن المجلس التشريعي التام مع النائب حسن يوسف وأسرته الكريمة التي يفخر بتضحياتها وعطائها وصبرها وصمودها كل أبناء شعبنا، داعياً وسائل الاعلام وكل فئات وشرائح شعبنا إلى عدم التعاطي مع الدعاية الصهيونية الرخيصة التي تحاول اغتيال الرموز والقيادات الفلسطينية سياسياً ومعنوياً.

وأجرى النواب أثناء الزيارة اتصالاً هاتفياً مع زوجة النائب يوسف، مؤكدين لها وقوف المجلس التشريعي وعموم شعبنا مع العائلة في مواجهة الدعاية الصهيونية، ومنوهين إلى أن الاحتلال لن يفلح في استهداف رموز شعبنا وقياداته أو النيل منهم.

الجدير ذكره أن ابنة النائب يوسف، متزوجة من احدى أسرى الضفة الغربية المحررين بصفقة وفاء الأحرار، وتقيم في مدينة غزة مع زوجها.