الاحتلال يصدر 12 قرراً إدارياً بحق أسرى من جنين

غزة / سما /

قال مكتب إعلام الأسرى إن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال شهر يونيو الماضي (12) قراراً إدارياً جديداً بحق أسرى من مدينة جنين، ومن بين القرارات الإدارية ثلاثة تصدر بحق أسرى للمرة الأولى.

وأوضح إعلام الأسرى في بيان صحفي الخميس أن الاحتلال أصدر تسع قرارات أخرى لمرات متجددة، دون تهمة أو محاكمة ولفترات تراوحت ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.

وذكر أن من بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية جديدة الأسير يوسف راشد كميل، وذلك مدة خمسة أشهر، والأسير طاهر ناجح شرقاوي والأسير مهدي ناجح شرقاوي، وذلك مدة أربعة أشهر.

وأضاف إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال جددت الأمر الإداري للمرة الرابعة بحق الأسير محمد وليد بني غره، وذلك مدة أربعة أشهر، كما وجددت أمر الاعتقال الإداري للمرة الثالثة بحق الأسرى عبد الحليم نايف عز الدين وذلك مدة ستة أشهر، وأحمد شفيق أبو زينة وذلك مدة خمسة أشهر، وأحمد زياد أبو الهيجا وعماد عمر أبو الهيجا، وذلك مدة أربعة أشهر.

وجددت محكمة الاحتلال أمر الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي بحق الأسرى رزين بلال دمج ومحمد خليل عمر وذلك مدة ستة أشهر، ومحمد أيمن قاسم وذلك مدة أربعة أشهر، وصهيب يوسف سعدي وذلك مدة خمسة أشهر.