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فلسطيني يشارك في دورة الطب الرياضي باليابان

الخميس 04 يوليو 2019 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطيني يشارك في دورة الطب الرياضي باليابان


رام الله / سما /

شارك الدكتور عميد عوض عضو الاتحاد الفلسطيني للطب الرياضي, في دورة "القلب والأوعية الدموية للرياضيين", التي انطلقت في اليابان خلال الساعات الماضية.

ورشّحت اللجنة الأولمبية الفلسطينية, عوض ممثلا عن فلسطين في هذه الدورة, التي تستمر حتى الثامن من الشهر الجاري.

وتناول اليوم الأول من الدورة, الحديث عن مشاكل القلب لدى الرياضين, وكيفية اكتشافها, بما يضمن خضوعهم للفحص الطبي قبل المشاركة في الألعاب الرياضية.

وشدد الطبيب الفلسطيني خلال مداخلة له في الدورة, على أهمية عمل الفحوصات لكافة اللاعبين قبل مشاركتهم في البطولات المختلفة.

وطالب عوض القائمين على الرياضة الفلسطينية, بوضع قانون يفرض على جميع الأندية إجراء الفحوصات لكافة اللاعبين.

#الطب الرياضي #اليابان

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