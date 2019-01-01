بلدية خان يونس تمنح تسهيلات للمواطنين بقيمة 1,1 مليون شيكل

خانيونس / سما /

أعلنت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، أنها قدمت مجموعة من التسهيلات والخصومات المالية والإعفاءات للحالات الإنسانية بقيمة( 1,1) مليون شيكل وذلك منذ مطلع العام 2019، للتخفيف من المعاناة القائمة ودعم احتياجات الأسر الفقيرة وغيرها.

وبين تقرير صادر عن البلدية أن التسهيلات الممنوحة للمواطنين شملت إجراء خصومات بنسب متفاوتة على خدمات البلدية الأساسية ومن أبرزها المياه والصرف الصحي والنظافة من خلال الخصم على فاتورة الجباية للملتزمين بالتسديد بنسبة (20%) وكذلك لمساعدة الحالات الإجتماعية لمساندة المواطنين في الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي، حيث بلغت تلك الخصومات (875,697) شيكلاً.

وذكر التقرير أن البلدية قد اعتمدت منح خصومات بنسبة (10%) على رسوم البناء وملفات التنظيم الجديدة المدفوعة نقداً وبالكامل حيث بلغت (76,664) شيكلاً، وتأجيل رسوم الترخيص والبناء لأكثر من (25) حالة متعسرة وذلك بقيمة (61,280) شيكل

ومبلغ (71,350) شيكلاً على بعض الحرف والمهن التجارية التي كان لها بعض الإشكاليات المتعلقة بإغلاق الحرف خلال العام، وإجراء خصومات بقيمة (79,521) شيكلاً على بعض الإيجارات وأملاك البلدية المختلفة جراء الوضع الاقتصادي الخانق.