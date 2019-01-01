"فتح" تنعى القائد الوطني الحاج مطلق القدوة

غزة / سما /

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، المناضل الوطني الكبير الحاج مطلق القدوة.

وذكرت مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية لحركة "فتح"، بالمسيرة النضالية الطويلة للقائد القدوة في الشتات والوطن، وبالمسؤوليات والمهام التي شغلها في حياته الكفاحية، كعضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو في المجلس الثوري لحركة "فتح"، وعضو المجلس العسكري الأعلى للثورة الفلسطينية، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة في جيش التحرير الفلسطيني، وأول رئيس للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

وعاهدت فتح الفقيد، على مواصلة المسيرة النضالية الوطنية، حتى يحقق الشعب الفلسطيني طموحاته وينال حقوقه الوطنية المشروعة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة انها ستواصل قيادتها وحمايتها للمشروع الوطني، الذي كان الحاج مطلق وجميع القادة المؤسسين من وضع لبناته الأولى وواصلوا الكفاح من اجل حرية واستقلال شعبه.

وأكدت انها ستواصل تصديها لكل المحاولات والمخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والنيل من ثوابتنا وحقوقنا الوطنية، والتي تتمثل في هذه المرحلة في "صفقة القرن" المشؤومة.