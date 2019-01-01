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الرئيس ينعى القائد الوطني الحاج مطلق القدوة

الخميس 04 يوليو 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس ينعى القائد الوطني الحاج مطلق القدوة


رام الله / سما /

 نعى الرئيس  محمود عباس، اليوم الخميس، الى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، القائد والمناضل الوطني الكبير الحاج مطلق القدوة، الذي انتقل الى جوار ربه، عن عمر ناهز 87 عاما.

وأكد الرئيس عمق انتماء الفقيد الكبير لوطنه فلسطين، ودفاعه المتواصل عن قضية شعبه الوطنية العادلة، وتمسكه وإصراره على الوحدة الوطنية، وعلى الحقوق الوطنية العادلة المشروعة لشعبنا.

الراحل القدوة كان عضوا في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضوا في المجلس الثوري لحركة "فتح"، وعضو المجلس العسكري الأعلى للثورة الفلسطينية، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة في جيش التحرير الفلسطيني، اول رئيس للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

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