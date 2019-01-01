15 طفلا سيخضعون قريبًا لعمليات زراعة قوقعة بغزة

غزة/سما/

أعلنت جمعية إعمار للتنمية والتأهيل، اليوم الخميس، أن 15 طفلًا من فاقدي السمع سيخضعون قريبًا لعمليات زراعة قوقعة الكترونية في قطاع غزة.

وأجرت الجمعية بالتنسيق مع وزارة الصحة صورًا مقطعية (CT) للأطفال ضمن أنشطة مشروع (زراعة القوقعة لِضعاف السمع) الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي – الكويت.

وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية وائل أبو ناموس أن الجمعية قامت بتصوير مقطعي C T للأطفال المرشحين لزراعة القوقعة للتأكد مِن جهوزيتهم فنيًا وطبيًا لإجراء العمليات الجراحية.

وأفاد أن لجنة فنية متخصصة لمقابلة الأطفال الذين لديهم فقد سمع شديد أجرت اختبارًا للأطفال وتم اختيار 15 منهم، انطبقت عليهم معايير زراعة جهاز القوقعة الإلكترونية حسب البروتوكولات العالمية.

وبين أنه خلال أيام ستبدأ مرحلة تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية، مشيرًا إلى أنه تم إخضاع الأطفال لبرنامج تأهيل سمعي من خلال استخدام السماعات الطبية، وإجراء صور مقطعية، بالإضافة لإجراء بعض العمليات الجراحية الصغرى لمجموعة من الأطفال لتركيب أنابيب داخل الأذن (V.T)، كما سيتم في الأيام القليلة القادمة لهم إجراء صور رنين مغناطيسي (MRI).