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العثور على جثة رجل في لندن سقط من طائرة سافر عليها خلسة

الخميس 04 يوليو 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة رجل في لندن سقط من طائرة سافر عليها خلسة


وكالات / سما /

عثرت الشرطة البريطانية، داخل حديقة في لندن، على جثة رجل يُعتقد أنه كان يسافر خلسة، وسقط من جهاز الهبوط الخاص بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية، وهي في طريقها إلى مطار هيثرو.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنه تم استدعائها إلى منزل في كلافام بجنوب لندن، الأحد، بعد العثور على الجثة. ومن المقرر إجراء فحص لجثة الرجل الذي لم يتم تحديد هويته.

وأضافت في بيان "تعتقد الشرطة في هذه المرحلة أن الرجل كان يسافر خلسة، وسقط من جهاز الهبوط (صندوق العجلات) لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها إلى مطار هيثرو".

وتابعت "تم العثور على حقيبة وبعض المواد الغذائية في صندوق جهاز الهبوط فور وصول الطائرة إلى المطار".

#جثة #طائرة

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