نيابة حماية الأحداث تبحث استمرار تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني

رام الله / سما /

بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب عقدت نيابة حماية الأحداث لقاءين منفصلين مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف تعزيز وتأكيد التعاون المشترك بين مختلف الأطراف.



حيث استقبلت نيابة حماية الأحداث في محافظة أريحا والأغوار وفداً من مجلس الأطفال التابع للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في إطار التعاون والعمل المشترك بين الطرفين، وخلال اللقاء تم تعريف الأطفال بنيابة الأحداث والدور الذي تقوم به في مجال حمايتهم وتوفير الحماية الاجتماعية والنفسية والقانونية لهم، بالإضافة إلى التعريف بنظام شكاوي الأطفال الذي أطلقته النيابة العامة مؤخراً.



وشارك في اللقاء كل من مركز الطفل، وجمعية كنعان للتطوير المجتمعي، وجمعية أبناء أريحا وجمعية العوجا التعاونية.



وفي ذات السياق نفذّت نيابة حماية الأحداث في محافظة قلقيلية زيارة لمديرية التربية والتعليم في المحافظة، وذلك بهدف بحث ونقاش آفاق العمل والتعاون المشترك بين الجانبين.



حيث كان اللقاء بحضور وكيل نيابة الأحداث الأستاذة رولند حمدة، ومدير التربية والتعليم الأستاذ صالح ياسين، والذي أكد بدوره على ضرورة التعاون المشترك في المرحلة القادمة على صعيد مكافحة وضبط التسرب في الميدان واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منه.

