أنغام تخرج عن صمتها وترد على شائعة طلاقها

وكالات / سما /

فاجأت الفنانة أنغام متابعيها على “انستغرام”، بمنشور ربطه البعض بالشائعة التي انتشرت بقوة حول طلاقها من زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وعودته إلى طليقته ياسمين عيسى.

ورغم محاولتها الالتزام بعدم الرد،استخدمت انغام المنشور كرسالة لمنتقديها، وكتب في الصورة: “حين تكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل في موضع أنت فيه غير قادر على أخذ حقك، فانتظر نصرا من الله يقر عينك ويثلج صدرك”.

وكان إبراهيم قد رد سابقا على نشر خبر عودته لطليقته، مهدداً الصحافية التي نشرت الخبر باللجوء الى القضاء، رغم طلب أنغام تجاهل الامر.