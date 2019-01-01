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على عمق ألف متر في جحيم الأرض عمال عالقون في مناجم كندا

الخميس 04 يوليو 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
على عمق ألف متر في جحيم الأرض عمال عالقون في مناجم كندا


وكالات / سما /

أعلنت شركة "نوتريان" الكندية المنتجة للبوتاس الأربعاء أنّ 34 من عمّالها عالقون منذ 24 ساعة في أحد مناجمها على عمق ألف متر تحت سطح الأرض إثر تعطّل مصعد كانوا يحاولون صيانته.

وقال متحدّث باسم شركة التعدين لوكالة فرانس برس "لدينا 34 موظف صيانة اضطروا لوقف عملهم وهم تحت الأرض بأمان منذ ظهر أمس" الثلاثاء.

وتعطّل المصعد في منجم "كوري" الواقع جنوب غرب ساسكاتون في مقاطعة ساسكاتشوان بوسط كندا مما أدى لاحتجاز عمال الصيانة في أسفله على عمق حوالى ألف متر.

وأوضح المتحدث أنّ "المصعد توقف عن العمل" وأنّ إنقاذ العمال يتطلّب "إعادته إلى العمل بطريقة آمنة فقط".

وأضاف "فرقنا تقوم بما هو ضروري لإعادة هؤلاء العمال إلى السطح في أسرع وقت ممكن".

#عمال #كندا

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