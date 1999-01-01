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شيرين عبد الوهاب في لندن للعلاج

الخميس 04 يوليو 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شيرين عبد الوهاب في لندن للعلاج


وكالات / سما /

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إنها سافرت إلى لندن منذ أيام لتلقي العلاج إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أجبرتها على السفر بصورة عاجلة ولم يفصح عن طبيعة مرضها بعد .

وألغت شيرين حفلها المقرر إقامته في يوم 17 أغسطس القادم ضمن فعاليات مهرجان قرطاج. وأخطرت شيرين إدارة المهرجان إنها تعاني من مرض يستدعي سفرها للعلاج لفترة طويلة قد تمتد إلى أكثر من شهر وتبتعد خلالها عن ممارسة نشاطها الفني .

واعتذرت أيضاً عن عدد من الحفلات التي كان من المقرر أن تقيمها في عدة دول وقامت إدارة أعمالها بإعادة مقدمات التعاقد إلي منظمي الحفلات .

وترددت أيضا شائعات عن حمل شيرين من زوجها الفنان حسام حبيب والذي قد يكون سببا وراء إلغاء حفلاتها .

 
#شيرين عبد الوهاب

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