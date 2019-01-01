8 نصائح للحفاظ على صحة القدمين

وكالات / سما /

يقع البعض في أخطاء تعرض القدمين للخطر، منها ماله علاقة بالأحذية والصنادل وأخرى ذات صلة بالعناية بالقدمين علاوة على السمنة والتدخين.

فيما يلي يقدم موقع "WebMD" نصائح مهمة للعناية بالقدمين وتجنب تعرضها للخطر:

1- أحواض نقع القدمين

يمكن للعناية بالأظافر أن تكون علاجًا لقدميك، ولكنها في بعض الأحيان تسبب العدوى، حتى لو أنك أحضرت أدواتك الخاصة. وذلك لأن أحواض نقع القدمين، يمكن أن تكون مكمنا للبكتيريا التي تمر عبر الجلد من أي جروح صغيرة. وينصح الخبراء بالامتناع تماما عن نقع القدمين إذا كان بهما أي جروح أو خدوش.

2- زيادة الوزن

يعاني الأشخاص المصابون بالسمنة من مزيد من الألم في القدمين بالمقارنة مع أولئك الذين يتمتعون بوزن صحي. وتبدو الصلة واضحة، ذلك أن المزيد من الوزن يعني مزيدا من الضغط على الأقدام. كما أنه كلما زادت كتلة الشحوم في الجسم، وليس مجرد زيادة الوزن، كلما أدى هذا إلى حدوث الألم. وتقول النظرية العلمية إن الأنسجة الدهنية ربما تسبب الالتهاب وغيره من المشاكل التي تؤدى لتلف أنسجة القدم.

3- التدخين

لا تؤذي عادة التدخين الرئتين والقلب فحسب، بل يمكن أن يصاب المدخنون بكثافة بمرض بورغر، وهو مرض يسبب التهابات وجلطات في الأوعية الدموية، تسبب ألمًا شديدًا في اليدين والقدمين. كما يمكن أن يصابوا بقروح في أصابع اليدين والقدمين، ويمكن أن تتفاقم الحالة لتصل إلى ما يسمى بالـ"غرغرينا". وتعد الطريقة الوحيدة لعلاج مرض بورغر هي الإقلاع نهائيا عن التدخين.

4- الكعب العالي

يتسبب ارتداء أحذية ذات كعب عال إلى أضرار متعددة مثل تصلب وتر أكيليس والتواءات القدم والكاحل والتهاب أصابع القدم والكالو وفي بعض الأحيان تصل إلى الإصابة بكسور دقيقة في القدم.

5- الصنادل

يفضل البعض ارتداء الصنادل بخاصة في المناطق الحارة، ولكن ينبغي استخدام الأحذية الداعمة لحماية القدمين، حيث أن ارتداء الصندل للكثير من الوقت يصيب القدمين بمشاكل متكررة لأصابع القدمين نظرا لنقص الحماية، وألم في الكعبين لعدم وجود حشوات، بالإضافة إلى التهاب الأوتار، لأنه يتم ثني وقبض أصابع القدمين لتثبت الصندل بالقدم أثناء السير.

6- تقليم الأظافر

ينبغي قص الأظافر حتى تتساوى مع أطراف أصابع القدم. وينصح الخبراء بعدم ترك الأظافر لفترة طويلة وكذلك عدم تقليمها قصيرة للغاية، ويعد أفضل الطرق للقص هي المستقيمة وليس على استدارة الأظافر.

7- مرض قدم الرياضي

إن مرض قدم الرياضي هو عدوى فطرية تنتشر بسهولة، وخاصة في البيئات الدافئة الرطبة حيث تزدهر الفطريات. ويمكن التعرض للإصابة بهذا الطفح الجلدي الحاك في غرف تبديل الملابس أو خلال المشي حول حمامات السباحة العامة. وتعد أفضل طريقة لمنع العدوى بالقدم الرياضي هي عدم السير حافيا في هذه الأماكن العامة.

8- الجوارب الرطبة

تتسبب الأحذية والجوارب الرطبة على نمو وانتشار الفطريات. يجب الحرص على تغيير الجوارب باستمرار، خاصة إذا كانت الأقدام قابلة للتعرق. يجب تجفيف القدمين بعناية عند الخروج من الدش، وكلما أمكن يفضل ارتداء أحذية خفيفة أو ذات فتحات مسامية. وبالتأكيد لا تتشارك في الأحذية مع شخص آخر، حتى لو كنت تعتقد أنها جافة تمامًا، إذ يمكن الإصابة بعدوى "قدم الرياضي" بسهولة.