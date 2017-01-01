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5 تطبيقات Lite لتوفير الذاكرة والإنترنت

الخميس 04 يوليو 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 تطبيقات Lite لتوفير الذاكرة والإنترنت


وكالات / سما /

يواجه العديد من الأشخاص مشكلة بتثبيت التطبيقات بسبب المساحة المحدودة التى يوفرها لها هاتفهم، بالإضافة إلى مشكلات الانترنت فى البلاد النامية أو الأماكن الصعبة، ولهذا قدمت العديد من شركات التكنولوجيا تطبيقات مصغرة مماثلة للتطبيقات الأصلية سنتعرف عليها فيما يلى:

فيس بوك لايت: يعتبر هذا التطبيق بمثابة نسخة أخف من تطبيق فيس بوك الأساسى، إذ يمكن تثبيته على الأجهزة ذات المساحة المحدودة وباستخدام بيانات الانترنت الضعيفة أو البطيئة، ويدعم فيس بوك لايت كافة المميزات تقريباً الموجودة على نسخة التطبيق الأساسى ونسخة الويب، بالإضافة إلى إمكانية المراسلة من خلال فيس بوك لايت دون الحاجة إلى ماسنجر.

ماسنجر لايت: هو النسخة المصغرة من فيس بوك ماسنجر، حيث يحتوى على كافة المميزات الخاصة بالتطبيق الأصلى بمساحة تصل إلى 17 ميجابايت فقط، ويمكن تفعيل ماسنجر لايت على تطبيق فيس بوك لايت أو فيس بوك العادى، ونظراً لمميزاته وصل التطبيق لـ100 مليون مستخدم، ولكنه بالرغم من كل هذا لا يدعم مكالمات الصوت والفيديو.

يوتيوب جو: وهو إصدار قدمته شركة جوجل للمستخدمين يمكنهم من مشاهدة الفيديوهات دون الحاجة إلى إنترنت قوى أو مساحة تخزين كبيرة، مما جعله يلقى نجاح باهر بين المستخدمين حتى وصل إلى 100 مليون مستخدم على أندرويد.

جوجل: أصدرت جوجل تطبيق مخصص للهواتف والأجهزة ذات الذاكرة المحدودة، ولكن مع عدم توافر العديد من المميزات مثل مشاركة الموقع، وتعديل المعلومات حول مكان ما وتعيين عنوان المنزل والعمل.

تويتر لايت: وكعادة التطبيقات السابقة قام تويتر بإصدار تطبيق خفيف للأجهزة ذات الذاكرة المحدودة والبيانات الضعيفة فى وقت سابق من 2017، مما سهل على  المستخدمين العديد من المميزات والمشكلات المتعلقة بالمساحة والبيانات.

#تطبيقات

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