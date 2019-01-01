تعطل كبير يصيب خدمات التواصل الاجتماعي

وكالات / سما /

أبلغ مستخدمون في أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، عن تعطل في خدمات فيسبوك وواتساب والرسائل المباشر على تويتر ومشاكل في التواصل عبر واتساب وكذلك في قصص إنستغرام.

وذكرت العديد من التقارير لمستخدمين يشتكون من هذا الانقطاع عدم قدرة تلك المواقع على تحميل الصور ومقاطع الفيديو.

ونقلت هيئة أخبار الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن متحدث باسم فيسبوك قوله إنهم يعملون على إعادة الخدمات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

كما قالت تويتر في تغريدة "نواجه حاليا بعض المشاكل في تسليم الرسائل المباشرة والتنبيهات. ونعمل على إصلاح الخلل، وسنوافيكم بمجرد طرح تحديث لكم. نعتذر عن الإزعاج".

وبحسب موقع تومز غايد المعني بشؤون التقنية، فإن موقع "داون ديتيكتور"، الذي يتتبع مشاكل مواقع الويب في الوقت الحقيقي، أظهر وجود طفرة كبيرة في المشكلات عبر بعض أكبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، والتي بلغت ذروتها مساء الأربعاء.

وتقدم مستخدمو موقع فيسبوك بأكثر من 7500 تقرير للإبلاغ عن مشاكل في خدمة التواصل الاجتماعي الشهيرة، في حين أبلغ مستخدمو إنستغرام عن أكثر من 14 ألف مشكلة في تطبيق مشاركة الصور.

ولم يتضح بعد سبب انهيار مواقع التواصل الاجتماعي، التي عانى منها أيضا مستخدمون في الوطن العربي، وقد أكدت فيسبوك أن المشكلة ليست نتيجة هجوم إلكتروني.

وفي العادة فإن الأعطال في خدمات التواصل الاجتماعي لا تدوم طويلا، ومن المتوقع أن تعود إلى طبيعتها في أقرب وقت -إن لم تكن عادت مع نشر هذا الخبر- لكن مثل هذا الخلل وآلاف الشكاوى التي أبلغت عنه يُظهر القدر الكبير الذي بات يعتمد فيه الناس على تلك المواقع في حياتهم اليومية.