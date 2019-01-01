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الخليل: قوات الاحتلال "تدمر" محمية طبيعية شرق يطا

الخميس 04 يوليو 2019 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: قوات الاحتلال "تدمر" محمية طبيعية شرق يطا


رام الله / سما /

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محمية الدقيقة الطبيعية شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي الكعابنة والدقيقة عودة النجادة ، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ترافقها جرافات وآليات عسكرية، شرعت بهدم أجزاء من السياج المحيط بمحمية الدقيقة المقامة على أراضي خربة الدقيقة والبالغة مساحتها نحو 150 دونما والمحاذية لجدار الضم العنصري، واقتلاع الأشجار، وهدم آبار المياه المحفورة بالمنطقة بهدف تهجير السكان من المناطق الشرقية ليطا.

وأشار إلى أن المحمية أنشئت منذ نحو 10 سنوات بمساعدة مؤسسات اجنبية، بهدف حماية الأراضي من الاستيطان، وهي مزروعة بأكثر من خمسة آلاف شجرة، وفيها أربع آبار لجمع مياه الأمطار ومحاطة بالأسلاك الشائكة لحمايتها.

من الجدير ذكره أن خربة الدقيقة، يقطنها حوالي 250 مواطنا يعملون في الزراعة وتربية الحيوانات، وفيها مدرسة، وعيادة صحية، وهي مهددة بالإزالة وترحيل سكانها بحجج أمنية، وهي منطقة تدريبات عسكرية.

يشار الى أن قوات الاحتلال كانت قد دمرت صباح أمس، متنزها وآبار مياه، واقتلعت أشجارا من محمية طبيعة في قريتي خشم الدرج وأم الخير شرق بلدة يطا،

 وهدمت متنزها للأطفال، وآبار مياه، واقتلعت اشجارا حرجية من المحمية، بحجة أنها منطقة "تدريبات عسكرية".

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