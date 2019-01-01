تنمية نابلس تعقد اجتماعا مع نقابة الاخصائيين الاجتماعيين وتختتم دورة "المرأة تستطيع "

نابلس / سما /

اختتمت مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس، دورة تدريبية في ادارة المشاريع للمرشحات بالاستفادة من برنامج "المرأة تستطيع " الممول من مؤسسة انيرا بالشراكة مع وزارة التنمية اﻹجتماعية، استفادت منه 22 سيدة على تدريب اداره المشاريع الصغيره بأفكار مشاريع مختلفة.

وقام المدرب ظافر أبو بكر باعطائهن التدريب على مدار أربعة أيام، وقد تم تسليمهن الشهدات بحضور أنور حمام الوكيل المساعد، ومدير مديرية نابلس محمد بشارات ،ومدير برنامج التمكين الاقتصادي بالوزارة سامر علاونه ، ومنسق المشاريع مراد موقدي وباحثتي التمكين اﻹقتصادي بالمديرية رنا عوادة وحلا صالح . وممثلا عن مؤسسة انيرا ناريمان عثمان،وخلال التسليم تحدثت كل سيدة عن فكرة مشروعها والفائدة التي خرجت بها من خلال التدريب .

كما عقدت المديرية اجتماعا تشاوريا حول آفاق التعاون المشترك مع نقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ،تم خلاله مناقشه افاق التعاون والتنسيق بين الجانبين ، وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون المحافظات الشمالية انور حمام، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية محمد بشارات وعدد من المرشدين الاجتماعيين والنفسيين في المديرية، فيما حضر عن النقابة رئيس واعضاء الهيئة الادارية.

وفي بداية اللقاء اشار حمام الى ضرورة الاستمرار في التنسيق بين المؤسسات الفاعلة والمساندة لمهنة العمل الاجتماعي وصولا الى خدمات مهنية تلبي احتياجات الفئات المختلفة وتحقق اهداف الاطراف .

ودعا حمام كافة منتسبيها الى ضرورة الالتفاف حول النقابة ومساندتها وبخاصة في هذه المرحلة التي يتم فيها اعداد قانون مزاولة المهنة الذي يتم العمل عليه بالشراكة بين المؤسسات المهنية والاكاديمية والنقابة، وان هذا القانون يشكل ضرورة ملحة لما له من اهمية في حماية للمهنة والعاملين فيها.

مؤكدا انه اصبح في مراحله الاخيرة حيث سيقدم الى الجهات المختصة لدراسته واتخاذ ما يلزم من اجراءات ليصبح حقيقة واقعة.



ومن جانبه اشار بشارات لأهمية العمل المشترك لتعزيز وتطوير مستوى الخدمات والارتقاء بها وبخاصة اننا نؤمن بأن الشركة المجتمعية هي السبيل الافضل لتعزيز مكانة المهنة والعاملين فيها ليأخذوا دورهم الحقيقي في العملية التنموية.

بدوره اشار د. عماد اشتية رئيس نقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في محافظة نابلس الى اهمية تكاملية العمل بين الاطراف الثلاثة الاكاديمي والمهني والنقابي والذي يصب في مصلحة تطوير العمل الاجتماعي، وتفعيل دور النقابة بما يخدم اهداف النقابة وتطلعات منتسبيها .

مؤكدا اننا في نقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين نضع كل امكانياتنا لخدمة هذه المهنة وتطوير كفايات العاملين فيها، داعيا الجميع الى الالتفاف حول النقابة، يذكر بانه قد حضر عن النقابة كل من د. سماح صالح ،و تمام خضر ،و اياد الاقرع و حمزه دويكات