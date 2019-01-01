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اتحاد الإعلام الرياضي يفتتح دورة الراحل شاهر خماش للتصوير الرياضي

الخميس 04 يوليو 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الإعلام الرياضي يفتتح دورة الراحل شاهر خماش للتصوير الرياضي


غزة / سما /

افتتح الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي دورة الراحل شاهر خماش للتصوير الرياضي والتي تأتي ضمن فعاليات الاسبوع الأولمبي الرياضي الذي تنظمه اللجنة الاولمبية الفلسطينية.

 ويشارك في الدورة التي تستمر لمدة ٣ أيام عدد من الزملاء المتخصصين في مجال التصوير الرياضي بإشراف الزميل الإعلامي المحاضر محمد الدلو.

وحضر الافتتاح محمد العمصي الامين العام المساعد للجنة الاولمبية، أسامة فلفل رئيس الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي، أشرف مطر عضو اتحاد الإعلام، عاهد فروانة الأمين العام للاتحاد، سعيد الكيلاني رئيس لجنة المصورين بالاتحاد.

ورحب العمصي بالمشاركين في دورة الراحل شاهر خماش للتصوير الرياضي، مشيداً بالتعاون المشترك ما بين اللجنة الاولمبية واتحاد الإعلام الرياضي.

وأكد العمصي أن الدورة تحمل اسم الراحل شاهر خماش أحد أعمدة الإعلام الرياضي في فلسطين.

 وأشار العمصي إلى أن الأسبوع الأولمبي الرياضي يحمل العديد من الرسائل الوطنية والرياضية ومشاركة الإعلام جزء رئيسي لنقل صورة الرياضة الفلسطينية إلى العالم.

من جهته أكد فلفل أن اتحاد الإعلام الرياضي يسعى إلى تطوير الإعلام من خلال تنظيم الدورات التدريبية في مختلف المجالات. وأشاد فلفل بالتعاون الدائم مع اللجنة الأولمبية بما يساهم في النهوض بالحالة الاعلامية، متمنياً التوفيق للزملاء المشاركين في دورة التصوير الرياضي.

 بدوره أعلن الكيلاني أن الدورة الحالية تعتبر باكورة أعمال لجنة المصورين وبداية انطلاق سلسلة الأنشطة والفعاليات التي تنوي اللجنة إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وطالب الكيلاني المشاركين في الدورة بأهمية الاستفادة من مواد الدورة التدريبية.

وافتتح المحاضر الدلو الدورة التدريبية بالتعريف عن أسس التصوير الرياضي وكيفية التعامل مع الكاميرا بما يتناسب مع المجال الرياضي.

#الإعلام الرياضي #التصوير

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