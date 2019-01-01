ثلاثة صناديق في حياة «السياسي»..عريب الرنتاوي

في واحدٍ من لقاءاته الجماهيرية الحاشدة في مدينة إسطنبول أثناء انتخاباتها البلدية الأخيرة، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جمهور الناخبين بين خيارين اثنين لا ثالث لهما: إما التصويت لمرشحه بن علي يلدريم، أو انتخاب عبد الفتاح السيسي (يقصد مرشح المعارضة الجمهورية إمام أوغلو) ... المفاضلة غريبة وعجيبة، لكن الرجل أدرك بغريزته الشعوبية أن استحضار «تراجيديا» الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي سقط ميتاً في قاعة المحكمة، يمكن أن يستثير حماسة الفئات البسيطة من الناخبين الأتراك، سيما وأن واقعة وفاة الرئيس المصري الأسبق، لم يكن مضى عليها سوى خمسة أيام فقط.

حتى الآن، يبدو هذا النمط من الخطابات والمواقف مألوفاً لدى الرجل الذي اعتاد أن يطلق مواقفه الكبرى من فوق منصة المهرجانات الجماهيرية الحاشدة، شأنه في ذلك شأن معظم السياسيين «العقائديين» على اختلاف مرجعياتهم وعقائدهم ... لكن يسجل للرئيس أردوغان أنه حطم رقماً قياسياً عالمياً في عدد المهرجانات واللقاءات الشعبية الحاشدة التي خاطبها وأعداد المشاركين فيها، وأنه الزعيم الدولي المعاصر الأكثر حضوراً في هذا المضمار.

لكن ما أثار انتباهي ودهشتي في الخطاب ذاته، أن الرجل تحدث لمئات ألوف الأتراك، كما لو أنه شخصياً، وليس مرشحه بن علي يلدريم، هو من يخوض غمار المنافسة على رئاسة بلدية إسطنبول، التي سبق له وأن تربع على عرشها في العام 1994، ومن على ظهرها انتقل إلى سدة رئاسة الحكومة، قبل أن يحيل البلاد إلى النظام الرئاسي، بدلاً عن البرلماني المعمول به في البلاد، وليضع بين يديه مختلف السلطات والصلاحيات كما لم يفعل أحدٌ من قبله.

الملاحظة الثانية التي أثارت فضولي في الخطاب إياه، قول أردوغان: أنهم – لا أعرف من – يهددونا بمصير مرسي، نحن لا نخشاهم، يريدوننا بالأكفان، وها نحن نرتديها ... تلكم كانت صدمة كبرى بالنسبة لي شخصياً كمراقب للشأن التركي مهتم بكل تفاصيله ... من هم الذين يتوعدونه بالسجن أو القتل، كما ألمح، وهل للأمر صلة بالمعركة على بلدية إسطنبول؟ ... وما (ومن) الذي يخشاه الزعيم التركي الذي فاز بأكبر عدد من الانتخابات والاستفتاءات في ربع القرن الأخير منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول؟

ولأن الشيء بالشيء يذكر، فقد كنت أتابع الانتخابات الدنماركية قبل أيام، ووجدت رئيس الوزراء اليميني الوسطي لارس لوكه راسموسن، يتقدم باستقالته بكل هدوء للملكة، ويغادر مكتبه راجلاً، بعد أن جمع مقتنياته الشخصية في «حقيبة ظهر»، بلا مراسم ولا حراسات مشددة ولا مخاوف ولا قلق من مرحلة «ما بعد الهزيمة في الانتخابات» ... عاد مواطناً يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ... يبدو أن هذه الصورة، لم تراود مخيلة الزعيم التركي في أي مرحلة من مراحل حياته السياسية، والمؤكد أنها لم تعد تراوده الآن.

في حياة السياسيين، سيما العقائديين منهم، ثلاثة صناديق: صندوق الاقتراع، الذي يدخل من فتحته الضيقة إلى فضاءات السلطة والحكم على اتساعها.. صندوق الذخيرة، الذي يلجأ إليه للوصول إلى السلطة أو حسم خلافاته مع خصوم الداخل والخارج ... أما الصندوق الثالث، الخشبي، متعدد الأشكال والأثمان، فهو ذاك الذي يسجى عليه، في رحلته الأخيرة الى منزله الأخير، وغالباً بفعل فاعل.

أردوغان اختبر الصندوقين الأولين، لجأ إلى صندوق الاقتراع فوصل إلى السلطة على رأس حزبه معززاً مكرماً، بدل المرة أكثر من مرة ... ولجأ إلى صندوق الذخيرة عندما خذله الناخبون الأتراك في انتخابات 2015، ولم يمكنوه من حكم البلاد منفرداً، شن أوسع حرب على «الإرهاب الكردي»، ونجح في شد العصب القومي للأتراك، بعد أن اكتشف أن شد العصب الديني وحده لم يعد كافياً لضمان التفرد في حكم البلاد، وكان له ما أراد ... أما اليوم، فإن شبح الصندوق الثالث، يطل برأسه على الرجل كما يتضح من أقواله، وبصورة فاجأتنا نحن المراقبين عن بعد، وربما فاجأت الجمهور التركي ذاته، فهذه النهايات البشعة لرجال الحكم والسياسة ليست من الديمقراطية في شيء.

أردوغان وحزبه الحاكم، نجحا في انتخابات حرة لم يشكك أحدٌ بنزاهتها سوى الرئيس والحزب الحاكم (انتخابات إسطنبول في آذار 2019 مثالاً) ... لكن الرجل، وتحديداً في السنوات الأخيرة من حكمه المديد، اعتمد خطاباً «أقصوياً» على المستوى الداخلي، أخذ على حزب الشعب الجمهوري أن جمهوره من العلويين، وأخذ على إمام أوغلو أنه من بقايا «البيزنطيين» الذين «تأسلموا» و»تتركوا»، ووضع قادة حزب الشعوب الديمقراطية في السجون، وهم نواب منتخبون، وزج بعشرات ألوف الناشطين في السجون، وأضعافهم أجبروا على ترك وظائفهم، دفع بحالة الاستقطاب الداخلي ونزاع الهويات إلى حدود قصوى ... أبعد معظم قادة الحزب التاريخيين من رفاق دربه ... وثمة قصص لا مجال للخوض بها عن ممارسات فاسدة تطاول الحلقة الضيقة من مقربيه وأقربائه... وربما لكل هذه الأسباب، أخذ يتصرف على ما يتضح من هواجسه ومخاوفه، على قاعدة «إما قاتل أو مقتول»، وليس وفقاً للقاعدة الديمقراطية، فائز أو «لم يحالفه الحظ»، ويتقمص مقدماً شخصية «البطل التراجيدي».

يبدو أن البقاء على عرش السلطة، هو المصدر الوحيد لبعث الطمأنينة في نفس الرجل الأهم في تاريخ تركيا المعاصر منذ أتاتورك ... الخروج منها سيفتح الباب لحروب «التصفيات وتسوية الحسابات»، أو على الأقل، هكذا يعتقد الرجل الذي يخشى على نفسه من مصير محمد مرسي، وعلى حزبه من مصير جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فما الذي فعله الرجل والحزب، ليصاب بكل هذا «الرهاب»، ما الذي يخشاه أردوغان، ومن الذين يخشاهم؟