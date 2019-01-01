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ماندزوكيتش يبتعد عن يوفنتوس ويقترب من بوروسيا دورتموند

الخميس 04 يوليو 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماندزوكيتش يبتعد عن يوفنتوس ويقترب من بوروسيا دورتموند


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ماريو ماندزوكيتش نجم فريق نادي يوفنتوس الإيطالي اقترب من الرحيل عن تورينو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية والوجهة الأقرب هي بوروسيا دورتموند الألماني.

وارتبط الدولي الكرواتي بالرحيل عن صفوف البيانكونيري هذا الصيف، وهو ما تعزز بتعيين المدير الفني الإيطالي المخضرم ماوريسيو ساري مديراً فنياً لفريق السيدة العجوز بعد رحيل مواطنه ماسيميليانو أليجري.

وذكرت إل بيانكونيرو أن وكلاء اللاعبين يعملون على الوصول إلى أفضل صفقة ممكنة بالنسبة لليوفي، ويرتبط اللاعب بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي وكذلك الصين.

إلا أن نجم أتلتيكو مدريد الإسباني الأسبق رفض فكرة الرحيل إلى الصين، ويرى أنه ما زال قادراً على الأداء على المستوى العالي لسنوات قادمة.

ويبدو بوروسيا دورتموند هو النادي الأكثر رغبة في الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، حيث يعمل أسود الفيستيفاليا على تعزيز صفوفهم بصفقات قوية هذا الصيف، حيث تعاقدوا بالفعل مع عدة لاعبين مميزين أبرزهم ثورجان هازارد مع عودة المدافع الألماني المخضرم ماتس هوملز.

#ماريو ماندزوكيتش #يوفنتوس #بوروسيا دورتموند

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