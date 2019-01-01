برشلونة يرفض إدراج عثمان ديمبيلي في صفقة نيمار

وكالات / سما /

كشف برنامج تليفزيوني عن موقف نادي برشلونة الإسباني من التخلي عن عثمان ديمبيلي الجناح الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط نيمار دا سيلفا نجم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالعودة إلى صفوف البرسا هذا الصيف، ومن المفهوم أن النادي الباريسي قد يقبل تخفيض المبلغ المطلوب للتفريط في الدولي البرازيلي، مقابل إدراج نجمين من النادي الكتلوني، من بينهم عثمان ديمبيلي.

إلا أن برنامج إل تشيرينجيتو الإسباني الشهير ذكر أن مسؤولي البلوجرانا يرفضون رحيل اللاعب عن كامب نو هذه الصيفية، ويخططون إما لدفع مبلغ أكبر من أجل عودة نيمار أو إدراج أسماء أخرى في الصفقة.

من بين الأسماء المطروحة للدخول في الصفقة: صامويل أومتيتي صخرة الدفاع الفرنسية، إيفان راكيتيتش نجم الوسط الكرواتي وفيليب كوتينيو النجم البرازيلي الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2019.

إلا أن وكيل كوتينيو قال في تصريحات إلى إذاعة مونت كارلو أن سيجورا المدير الرياضي لبرشلونة أخبره بأنه لا يوجد أي اتصال مع باريس بشأن نجم ليفربول الإنجليزي الأسبق.

يُذكر أن نيمار يريد مغادرة سان جيرمان بسبب توتر علاقته مع الإدارة، غير الراضية عن سلوك نجم سانتوس السابق ومشاكله المتكررة.