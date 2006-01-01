مقارنة بين رونالدو وميسي فردياً وجماعياً

وكالات / سما /

لا تتوقف المقارنة بين قطبي كرة القدم في الوقت الحالي الأرجنتيني ليونيل ميسيوالبرتغالي كرستيانو رونالدو، حيث يعتبر عشاق أي منهما أن نجمهم المحبب أفضل من غريمه التقليدي، بل والأفضل في تاريخ كرة القدم.

وعندما نتحدث عن ميسي ورونالدو، لا بد أن نقارن بينهما من خلال أرقام واحصائيات وجوائز وألقاب تاريخية بشكل مستمر، فلا يمضي سوى شهر أو اثنين حتى يحقق أحدهما جائزة فردية أو لقب جماعي، لكن تبقى الأفضلية لميسي بعض الشيء خصوصاً على صعيد الألقاب الجماعية رغم التقارب الكبير بينهما.

توج ميسي بلقب دوري الأبطال في 4 مناسبات أعوام (2006، 2009، 2011، 2015) في حين حصل رونالدو على 5 ألقاب أربعة مع ريال مدريد (2014، 2016، 2017، 2018) ولقب واحد رفقة مانشستر يونايتد عام 2008.

ويتفوق النجم الأرجنتيني على صاروخ ماديرا في ألقاب الدوري المحلي أيضاً، حيث فازالبرغوث بلقب الليجا الإسبانية 10 مرات في المقابل توج رونالدو بخمسة ألقاب فقط، ثلاثة رفقة مانشستر يونايتد ومرتين مع الميرنجي ومرة واحدة بقميص يوفنتوس.

أما فيما يخص الكؤوس المحلية فإن ليونيل ميسي متفوق أيضاً بواقع 6 ألقاب، مقابل 5لرونالدو الذي توج بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة الإنجليزية مرة واحدة وكأس ملك إسبانيا مرتين.

وفيما يتعلق بالألقاب القارية فقد حصل ميسي على 6 ألقاب موزعين بكأس السوبر الأوروبي 3 مرات وبنفس المعدل بالنسبة لكأس العالم للأندية، في حين حصل رونالدو على ست ألقاب أيضاً بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية أربع مرات مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، ولقب كأس السوبر الأوروبي عامي 2014 و2017.

وبالنسبة للجوائز والفردية وبالأخص الكرة الذهبية فإن ميسي ترشح لجائزة البالون دور في إحدى عشر عاماً وحصل على الجائزة في 5 مناسبات، في حين ترشح رونالدو في 11 مناسبة وتوج بها 5 مرات أيضاً، ويحملان الرقم القياسي في ذلك.

ويتفوق ميسي على رونالدو في جائزة الحذاء الذهبي، حيث حصل البرغوث على الجائزة في 6 مناسبات، بالمقابل فاز رونالدو بالحذاء الذهبي 4 مرات، من ضمنها لقب مشترك مع لويس سواريز عام 2014.

ويملك الدون الأفضلية على ميسي في عدد الأهداف التي أحرزها عبر مسيرته بـ 689 هدفاً أحرزهم رفقة الأندية التي مثلها والمنتخب البرتغالي، أما ميسي فقد أحرز 671 هدف مع برشلونة والمنتخب الأجنتيني، ويعود ذلك لأن الدون أكبر بحوالي عامين وخاض عدد مباريات أكثر.

مقارنة بالألقاب

الدوري: 10 ميسي – 6 رونالدو

الكؤوس المحلية: 6 ميسي – 5 رونالدو

دوري أبطال أوروبا: 4 ميسي – 5 رونالدو

ألقاب كبيرة مع المنتخب: 0 ميسي – 2 رونالدو

الجوائز الفردية

الكرة الذهبية: 5 ميسي – 5 رونالدو

الحذاء الذهبي: 6 ميسي – 4 رونالدو

هداف دوري الأبطال: 5 ميسي – 7 رونالدو

أفضل لاعب في أوروبا: 2 ميسي – 3 رونالدو

الأهداف الإجمالية

ليونيل ميسي: برشلونة 603 هدف – الأرجنتين 68 هدف – المجموع 671 هدف

كريستيانو رونالدو: 5 لشبونة – 118 مانشستر يونايتد – 450 ريال مدريد – البرتغال 88 – 28 يوفنتوس – المجموع 689