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هيريرا إلى أتلتيكو مدريد لـ 3 مواسم

الخميس 04 يوليو 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيريرا إلى أتلتيكو مدريد لـ 3 مواسم


وكالات / سما /

قال فريق أتلتيكو مدريد لكرة القدم إنه توصل لاتفاق لضم لاعب خط الوسط المكسيكي هيكتور هيريرا.

أعلن أتلتيكو أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سيوقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات الخميس.

لعب هيريرا مع نادي بورتو البرتغالي في المواسم الستة الأخيرة، حيث سجل 35 هدفًا في 245 مباراة ، وشارك في 41 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

قال النادي الإسباني الأربعاء إنه "ضم لاعب خط وسط قوي ماهر يتسم بحضور هجومي مميز".

لعب هيريرا مع منتخب المكسيك في نهائيات كأس العالم 2014 و 2018 ، وساعد الفريق في الفوز بأولمبياد 2012 وكأس الكونكاكاف الذهبية عام 2015.

سجل اللاعب خمسة أهداف في 70 مباراة مع المنتخب الوطني.

#أتلتيكو مدريد #هيكتور هيريرا

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