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استقالة قائد كبير بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية و السبب خانيونس

الخميس 04 يوليو 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة قائد كبير بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية و السبب خانيونس


غزة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح اليوم الخميس، النقاب عن استقالة قائد قسم العمليات الخاصة بشعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي، والقائد السابق لوحدة سيرت متكال، العميد "ج".

وقالت الصحيفة العبرية، إن استقالة العميد "ج"، جاءت بشكل غاضب، وذلك بعد أن طلب رئيس الأركان أفيف كوخافي،  استبدال العميد "ج" بسابقه العميد "أ".  

وبحسب الصحيفة، أراد رئيس الأركان، اجراء اصلاحات بقسم العمليات الخاصة بشعبة الاستخبارات، وذلك بعد فشل العملية الخاصة، في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أن كوخافي طلب قبل شهرين، من القائد السابق لقسم العمليات الخاصة بأمان، أن يحل بدلا من العميد "ج"، الذي لم يرضى عن ذلك، واستقال بشكل غاضب.

ووفقا للصحيفة، تمت الموافقة على استقال العميد "ج"، والذي سينهي خدمته العسكرية بتاريخ الأول من شهر اغسطس القادم، والتي كانت من المفترض أن تنتهي بشهر مارس العام القادم.

ولفتت الصحيفة الى أن العميد "أ"، الذي شغل بالسابق، قائد قسم العمليات الخاصة بشعبة الاستخبارات العسكرية، تم استعدائه عدة مرات بالسابق، من أجل اصلاح الإخفاقات بالوحدة الاستخباراتية الخاصة.

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