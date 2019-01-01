جلسة مصالحة بين ساراه نتنياهو ووالدة الضابط هدار جولدين

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الخميس، أن جلسة تصالح، عقدت بالأمس ، بين عقيلة رئيس الوزراء، ساراه نتنياهو، ووالدة الضابط هدار، ليئا جولدين.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن المقاطعة بين سارة وليئا، استمرت لمدة عامين، على خلفية النقاش الحاد بالكنيست، الذي شاركت به والدة الضابط هدار، وهاجمت به نتنياهو وحزب الليكود، بالتقصير في استعادة ابنها من غزة.

وأشارت القناة الثانية، الى أن جلسة المصالحة، جاءت بعد لقاء مصادفة جرى أولا بين المرأتين، وبعدها بادرت والدة الضابط هدار، الى عقد جلسة تصالح، جرت مساء أمس الأربعاء بمدينة القدس.