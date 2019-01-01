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وفد الكويت يصل غزة للبدء بإجراءات التعاقد مع المعلمين

الخميس 04 يوليو 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد الكويت يصل غزة للبدء بإجراءات التعاقد مع المعلمين


غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الوفد الكويتي ووفد الوزارة المكلفان بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين للعمل في دولة الكويت الشقيقة؛ سيصل قطاع غزة اليوم الخميس للبدء بإجراءات التعاقد مع معلمين من القطاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن اختبار التعاقد سيكون مع المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط، منوهة إلى أن اختبار التعاقد سيبدأ الساعة السادسة مساءً في مقر جامعة الأقصى.

وبيّنت الوزارة في بيانها، أن شروط التعاقد لهذه الوظائف لم تتغير عما كانت عليه في العام الماضي؛ والتي تعتمد المؤهلات العلمية في التعليم النظامي فقط؛ وفق شروط دولة الكويت.

يُشار إلى أن وزارة التربية والوفد الكويتي قد أنهيا على مدار الأيام الثلاثة الماضية؛ إجراءات التعاقد مع معلمين من الضفة الغربية.

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