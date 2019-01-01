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فيديو.. البيرو تفجر مفاجأة كبرى في كوبا أميركا

الخميس 04 يوليو 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. البيرو تفجر مفاجأة كبرى في كوبا أميركا


وكالات / سما /

فجر منتخب بيرو مفاجأة كبيرة، وجرد ظيره التشيلي من لقب بطل كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" في كرة القدم عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة، الأربعاء، في بورتو أليغري في الدور نصف النهائي.

وسجل أهداف بيرو كلا من إديسوس فلوريس (21) ويوشيمار يوتون (38) وباولو غيريرو (90+1).

وتلتقي البيرو، الساعية إلى اللقب الثالث بعد عامي 1939 و1975، في المباراة النهائية مع البرازيلالمضيفة الأحد المقبل على ملعب ماراكانا في روي دي جانيرو.

وسبق للفريقين أن التقيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الأول وفازت البرازيل بخماسة نظيفة.

وستكتفي تشيلي التي كانت تستهدف ثلاثية متتالية تاريخية، بخوض مباراة المركز الثالث أمام الأرجنتين السبت المقبل في كورينثيانز.

#البيرو

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